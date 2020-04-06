POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM yaş sınırı artacak mı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, POMEM sınav sonuçları ve yaş sınırı sorusuna yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV100'de açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve POMEM sınav sonuçlarını hakkında konuşan Bakan Soylu, "30 yaş sınırının 32'ye çıkması mümkün değil." dedi.
POMEM Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 15 güne kadar POMEM sınav sonucu neticelenir.
- 30 yaş sınırının 32'ye çıkması mümkün değil.
- Boy kısıtını düşürmemiz de mümkün değil. Bir takım sınırlandırmalar olmak zorunda.
"4 ANA MESELE BELİRLEDİK"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyada yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bu durum karşısında şaşıran, dağılan, alt yapısı yetmeyen ülkerler var. Ortada bir belirsizlik var. Biz Türkiye olarak öncelikle 4 ana mesele belirledik." şeklinde konuştu.
İşte 4 ana konu;
1- Kamu düzeninin ayakta kalması
2- Bu durumun kendi odağı Sağlık sistmeinin ayka kalması ve sürdüürlebilir olması.
3- Üretim ve tedarik zincirini aksamadan devan etmesi
4- Sosyal izolasyon ve sosyal mesafe.
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