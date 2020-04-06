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MHP'li Feti Yıldız koronavirüse yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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MHP'Lİ İSİM KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Twitter hesabından açıklama yapan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, koronavirüse yakalandığını ve hastaneye yatacağını açıkladı.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, koronavirüse yakalandığını açıkladı

Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

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