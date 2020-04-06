MHP'li Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
Twitter hesabından açıklama yapan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, koronavirüse yakalandığını ve hastaneye yatacağını açıkladı.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
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