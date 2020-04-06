Almanya'da 3 Türk Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Almanya'da 3 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, biri 36 yaşında 3 erkek Türk vatandaşı, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Almanya'da 3 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, biri 36 yaşında 3 erkek Türk vatandaşı, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Vefat edenlerin Essen, Berlin ve Brandenburg bölgesinde yaşadıkları kaydedildi.
Kovid-19 nedeniyle Almanya'da hayatını kaybeden Türklerin sayısı 37'ye, yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 173'e yükseldi.
Öte yandan Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 101 bin 779'a yükselirken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1664 oldu.
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