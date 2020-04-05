Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'tan çarpıcı yazı: Aynı çakallar benzer tuzak kurmak istiyor! İlle de "genel sokağa çıkma yasağı" diye...
Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'tan bugünkü yazısında çarpıcı bir konuya parmak pastı. Corona virüs (Covid-19) nedeniyle muhalefetten ve Türkiye düşmanı odaklardan gelen açıklamaları derinlemesine analiz eden Ardıç, İlle de 'genel sokağa çıkma yasağı' diye tutturanları çok sert sözlerle eleştirdi. Geçmişte yaşanan örneklerden yola çıkarak kritik tespitlerde bulunan Engin Ardıç, "Aynı çakallar, şimdi de benzer bir tuzak kurmak istiyorlar. Beklentileri, sokağa çıkma yasağı genelleştirilirse iktidarın nasıl olsa bunun altından kalkamayacağı varsayımına dayalı." dedi. Öte taraftan Ardıç FOX'un tetikçisi Fatih Portakal'ın "yerel hükümetler" sözüne de atıfta bulunarak "hesap vereceklerini" belirtti.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın bugünkü "YEMEZLER" başlıkı o yazısı...
"ERDOĞAN BÖYLE TUZAKLARA DÜŞECEK ADAM DEĞİL..."
Kendilerini çok uyanık sanan bazı çakallar, akılları sıra Tayyip Erdoğan'a ölümcül bir "tuzak" kurmak istemişlerdi...
Yeni bir anayasanın tartışıldığı günlerde, yeni bir anayasa yapılacaksa bunun bir "kurucu meclis" tarafından yapılmasını istiyorlardı.
Darbe severlerdi ve darbe sonrası hep gündeme gelen kurucu meclislere alışmışlardı ya...
O mecliste de elbette "seçkinler" yer alacaklardı, ben öyle dedim, siz "CHP'li gazeteciler falan" anlayınız.
Tıpkı 1961 yılında olduğu gibi...
Bu çakalların içinde, yeni bir anayasanın halk tarafından onaylanabilmesi için geçerli evet oyu oranını mümkün olduğunca "yukarı çekmek" isteyenler de vardı.
(Fotoğrafta Engin Ardıç)
Hatta, "yüzde 90 olsun" diyen manyaklar da görülmüştü.
Yani, asla tutturulamayacak bir baraj oluşsun ki anayasa asla onaylanamasın.
Bu son çareleriydi. Ondan önceki daha kestirme eylem planları da Erdoğan'ı anayasa dışına itmek... Suça teşvik!
Erdoğan durduk yerde bir kurucu meclis toplayacaktı, yani TBMM'nin dışında ve üstünde, yürürlükteki anayasada yeri olmayan olağanüstü bir "süper meclis"...
Hani, Mussolini hayranı İsmet İnönü ile Recep Peker'in 1936 yılında toplamak istedikleri, TBMM'nin dışında ve üstünde olacak "faşist konseyi" gibi canım! Atatürk'ten esaslı bir fırça yemişlerdi.
Böylece Erdoğan yürürlükteki anayasayı çiğnemiş olacak, yargı yolu ve hatta belki de punduna getirebilirlerse "asılma" yolu açılacaktı!
Onlardan çok daha akıllı olan Erdoğan böyle tuzaklara düşecek adam değildi, düşmedi.
Anayasa değişecekse buna ancak ve ancak TBMM karar verebilirdi, halk da onaylar ya da onaylamazdı.
Onayladı, konu kapandı.
"GÜN GELECEK BUNLARIN HESABI SORULACAKTIR"Aynı çakallar, şimdi de benzer bir tuzak kurmak istiyorlar.
İlle de "genel sokağa çıkma yasağı" diye tutturdular.
Hükümet yemiyor.
"Önümüzdeki bayram tatilleri birleştirilsin ve erkene alınsın, böylece sokağa çıkma yasağı daha kolay uygulanabilir" diyen zevzek bile var.
Beklentileri, sokağa çıkma yasağı genelleştirilirse iktidarın nasıl olsa bunun altından kalkamayacağı varsayımına dayalı. Açlık başgösterince de bunun bir "sosyal patlamaya" dönüşüp iç savaşa doğru gitmesi...
Umutlarını buna bağladılar. Ölü sayısının artmasını da "iştiyakla" bekliyorlar.
Gün gelecek, bunların hesabı sorulacaktır.
Birdenbire "yerel hükümetlerden" sözetmeye koyulan Amerikan ajanlarının da hesap verecekleri gibi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Koca il sağlık müdürlerine seslendi!
- Bakan Selçuk'tan 23 Nisan açıklaması
- THY tahliye seferlerine devam edecek
- Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı
- Türkiye bu defa koronavirüse karşı...
- Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e çok sert tepki
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
- Dünya genelinde korkunç korona rakamı
- Bakanlık: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde...
- Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?
- Bu yıl olduğu gibi içerisinde 5 cumartesi olan bir şubat ayı hangi yılda da olacaktır?
- Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?
- 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?
- 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?