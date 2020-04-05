Cumhuriyet'in yalanına İçişleri Bakanlığı cevap verdi
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan, “Nüfus müdürlükleri tehlike saçıyor” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan, "Nüfus müdürlükleri tehlike saçıyor" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
"KÖTÜ NİYETLİ HABER, İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinin kötü niyetli haber olduğu açıklandı.
Açıklamada; "Eksiklik bizde! Türkiye'de Koronavirüs tedbirlerini ilk alan kurumlardan biri olarak kendimizi çok anlatamamışız. Yoksa Cumhuriyet gazetesinin kötü niyetli haber yapacağı aklımıza bile gelmez. İşte
Cumhuriyet Gazetesi'nin haber yapmak için arayıp bulamadığı önlemlerimiz" denildi ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün aldığı önlemler madde madde anlatıldı.
CUMHURİYET GAZETESİ'NİN YALAN HABERİ!
Cumhuriyet Gazetesi'nde Mustafa Çakır imzasıyla yayınlanan "Nüfus müdürlükleri tehlike saçıyor" başlıklı haberde; "Cumhurbaşkanlığı genelgelerinin ardından kamuda esnek çalışmaya geçilerek bürolardaki personel sayısı düşürüldü. İş yoğunluğunun fazla olduğu nüfus müdürlükerinde alınan önlemler yetersiz kaldı. Salgın riskine maruz kalan nüfus müdürlüklerinde, birçok çalışanda virüs tespit edildiğine işaret eden Büro Memur-Sen, çalışmaların sınırlandırılmasını istedi" iddia edildi.
"CUMHURİYET GAZETESİ'NİN HABER YAPMAK İÇIN ARAYIP BULAMADIĞI ÖNLEMLERIMIZ"
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında; Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinin kötü niyetli olduğu açıklandı ve "Cumhuriyet Gazetesi'nin haber yapmak için arayıp bulamadığı önlemlerimiz" denildi ve alınan önlemler şöyle açıklandı:
"Vatandaşımıza sunduğu hizmetlerle Türkiye'nin gözbebeği olan ve kamu hizmetinin devamlılığı açısından özel önem taşıyan nüfus müdürlüklerimiz hakkındaki COVİD-19 tedbirleri hususunda yapılan habere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur;
- 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın randevularını iptal ederek sağlıkları açısından hizmet sunumunu sokağa çıkma yasağı tedbirlerinden önce durduran ilk kurum olan,
- 60 yaş üstü, engelli, hamile, süt izni ve kronik hastalığı olan ülke genelindeki personelinin %27'sine idari izin veren, kalan personelin ise esnek çalışmaya uygun olarak en asgari düzeyde hizmet vermesini sağlayan,
- Zorunlu haller haricinde randevusuz başvuruyu engellemek ve kişi başına işlem süresini 1 saate çıkarmak suretiyle 1054 hizmet noktamızın tamamında günlük 120.000 başvuru sayısını 8.000'e kadar düşürerek yoğunluğu minimuma indiren,
- Personelinin salgından etkilenmemesi amacıyla hijyene özen gösterilmesi, başvuru ekipmanlarının dezenfekte edilmesi gibi önleyici tedbirleri öncelikli alan kurumlardan biri olan,
Kurumumuz hakkındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
KENAN KIRAN / SABAH
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