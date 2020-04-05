Son dakika: İçişleri Bakanlığından sokak hayvanları için genelge
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge daha gönderdi.
'Sokak Hayvanları' konulu genelgede, valiliklerden; başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması istendi.
İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelgede, Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alındığı belirtildi.
Sosyal izolasyonu büyük oranda tesis eden bu tedbirlerle insanların toplu olarak bulundukları alanlar kontrol altına alındığı, bu amaçla lokanta, restoran, kafeterya gibi yiyecek içecek servisi yapılan yerlerde de geçici olarak kısıtlamalara gidildiği ifade edildi.
Öte yandan koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı ifade edildi.
Genelgede, vali/kaymakamlılar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.
Buna göre, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilecek, vatandaşların da bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılacak.
Bakanlık, vali ve kaymakamlardan söz konusu tedbirler çerçevesinde yerel yönetimler, tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz şekilde yerine getirilmesi istedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSB: 80 terörist etkisiz hale getirildi
- Tarihin en büyük salgını Avrupa’yı baştan aşağı değiştirmişti
- Bakan Selçuk'tan 23 Nisan açıklaması
- Türkiye bu defa koronavirüse karşı...
- Ak Parti'den 65 yaş ve üstü vatandaşlara...
- Bakanlık: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde...
- Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı
- PTT'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama
- "Aynı çakallar benzer tuzak kurmak istiyor!"
- THY tahliye seferlerine devam edecek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?
- Bu yıl olduğu gibi içerisinde 5 cumartesi olan bir şubat ayı hangi yılda da olacaktır?
- Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?
- 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?
- 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?