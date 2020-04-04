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04.04.2020

Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı

Son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı nedeniyle Twitter hesabından mesaj paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum." diye yazdı.

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