- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı
Son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı nedeniyle Twitter hesabından mesaj paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum." diye yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.