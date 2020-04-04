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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş İspanya açıklaması

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Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ İSPANYA AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Mevlüt Çavuşoğlu,  Dışişleri Bakanı’nın parasını ödedikleri solunum cihazlarının ’de tutulduğu iddialarına ilişkin, "İspanya Dışişleri Bakanı ile az önce görüştüm, söz konusu iddiaları reddetti" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

biraz önce açıklama yaptı. Bazı bölgelerde medyada 'yle çıkan haberleri reddetti. Bizim şu anda önümüzdeki listeye göre 94 ülkeden 41 malzeme talebi var. Bu taleplerin hepsinin karşılamamız mümkün değil. 23 ülkeye farklı malzemeler gönderdik. Sağlık Bakanlığımızın tespitlerine göre ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak. Bizim ihtiyaçlarımız garanti altına almamız lazım. İspanya'dan da uzun listelik bir talep gelmişti. Bunların hepsinin karşılamamız mümkün değil. Solunum cihazı ihracatı da izne bağlı.

İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

YURT DIŞINDA HAYATINI KAYBEDEN TÜRK'LERİN SAYISI 156 OLDU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 156'ya ulaştığını açıkladı.

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