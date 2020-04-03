Son dakika: Bakanlık açıkladı: Araç muayene süresi 3 ay uzatıldı
Son dakika: Corona virüs tedbirleri kapsamında Ulaştırma Bakanlığı'nın kararıyla araç muayeneleri süresi 3 ay uzatıldı.
Koronavirüs tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkılması tavsiye edilmezken hayatı kolaylaştıracak adımlar hükümet tarafından atılıyor.
Motorlu taşıt sahibi olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.SÜRE 3 AY UZATILDI
Koronavirüs salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi.
Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.
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