Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberi; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı. Kurum, "Vatandaşlarımızın 3 aylık TOKİ taksitlerini öteledik" dedi. Öte taraftan İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında Bakan Kurum, "Hedefimiz hiçbir vatandaşımızın riskli binada oturmaması" mesajını verdi. Ayrıca CHP'li belediyelerin devletten izinsiz yardım kampanyası düzenlemesiyle ilgili konuşan Bakan Kurum, "Bir salgın vakası var. Bu süreçte birliğimizi korumak zorundayız. Her ilin kendine özgü bir durumu vardır. Valilik bünyesinde oluşturulan vefa grubunda herkes var. Böyle bir süreç varken, başka bir kampanya düzenlemek süreci baltalar." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair soruları yanıtladı.

BAKAN MURAT KURUM'DAN MÜJDE



Bakan Kurum TOKİ taksitleriyle ilgili, "Vatandaşlarımızın 3 aylık taksitlerini öteledik" dedi.

BELEDİYELERE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELEDE DESTEK

Bakan Kurum belediyelere korona virüsle mücadele konusunda her türlü desteğin verildiğini belirtti. Kurum, maske ve eldivenlerin çöpe atılmasıyla ilgili olarak, "Tıbbi atık olarak değerlendirmek kişinin sağlığıyla ilgili" dedi.







VAN'DA 4,7'LİK DEPREM



Bakan Kurum, "Van'daki 4.7 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil." açıklamasını yaptı.



HÜKÜMETTEN YARDIMLAR



Kurum, "65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları ile ilgili VEFA grubu bünyesinde valiliklere gelen talimatları, belediyelerimiz ve diğer kurumlar vatandaşlara yardım elini uzatmak suretiyle süreci yürütüyor." ifadelerine yer verdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI



Bakan Kurum, deprem sonrası hükümettin attığı adımla ilgili, "Elazığ'da 19 bin bağımsız bölümün çalışmasını başlattık. Elazığ'da 11 binanın temeli atıldı." dedi.



İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI: "HEDEFİMİZ..."

Öte taraftan İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında Bakan Kurum, "Belirlediğimiz noktalarda çalışmalarımızı süratle sürdürüyoruz. izim isteğimiz vatandaşlarımızın riskli binalarda oturmaması, biz riskli binaların tespiti noktasında bakanlık olarak tüm desteği vermeye hazırız." mesajını verdi ve "Şuana kadar 1.5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik." dedi.

Kurum ayrıca, "Biz koronavirüsle mücadele edeceğiz, diğer taraftan tüm işlemleri yapacağız." dedi.



YARDIM KAMPANYASI



CHP'li belediyelerin devletten izinsiz yardım kampanyası düzenlemesiyle ilgili konuşan Bakan Kurum, "Bir salgın vakası var. Bu süreçte birliğimizi korumak zorundayız. Her ilin kendine özgü bir durumu vardır. Valilik bünyesinde oluşturulan vefa grubunda herkes var. Böyle bir süreç varken, başka bir kampanya düzenlemek süreci baltalar." şeklinde konuştu.