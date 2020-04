Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü açıklaması

Son dakika haberine göre MHP lideri Bahçeli, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 23'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Türkeş'i rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, "Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğumuzun aziz hatırasını kabri başında Fatihalarla yâd etmiştik. Fakat bu yılki manevi görevimizi koronavirüs salgını nedeniyle yerine getirememenin şüphesiz derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İnsanlık, tehdit düzeyi çok yüksek, aynı zamanda da görünmeyen bir felaketle kesintisiz ve kıyasıya boğuşmaktadır. Dünya ayaktadır, alarm zilleri her ülkede çalmaktadır" dedi.

'ŞARTLARA VE OLAYLARA KÖRÜ KÖRÜNE BOYUN EĞMEZDİ'

MHP lideri Bahçeli, açıklamasında koronavirüs salgınının, bulaşıcı özelliğinden dolayı tehlike saçtığını; kıtalara, ülkelere, insan bedenlerine sıçrayıp sirayet ettiğini de kaydetti. Bahçeli, Türkiye'de alınan tedbirler içeriğinde, sosyal izolasyon ile sosyal mesafenin tesis ve temini amacıyla toplumsal akışkanlığın en az düzeye çekildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Bu itibarla Anıtmezar'da ülküdaşlarımızla bir araya gelmenin doğurabileceği risk ve muhtemel sağlık sorunlarını peşinen berhava ve bertaraf amacıyla anma programımızı mecburen iptal zarureti doğmuştur. Ancak merhum Türkeş Bey'i her fırsatta hayırla ve hürmetle anmak, Fatihalarımızla hatırlamak hepimiz için manevi bir vecibedir. Türkeş Bey, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen dirayet ve şahsiyet timsaliydi. Sahip olduğu meziyetlerle, savunduğu değerlerle siyaset ve devlet hayatımızda müstesna bir yer tutmuştu. Her şeyden önce bir dava insanı; ilkelerine, ülkülerine ve ülkesine meftun bir mücadele şuuruydu. Türkiye'nin en zorlu dönemlerinde tarihin doğru tarafında duran, milli ve manevi emanetleri rehber edinen, taviz ve teslimiyete kapalı duran bir fıtrata haizdi. Tıpkı bugünlerde benzerlerine şahit olduğumuz üzere, yaşarken kuyusunu kazanlar, siyasi cambazlık yapanlar, arkadan konuşanlar, fitne imal edenler, vefatından sonra gecikmeyle de olsa hakkını teslim etmişler, değerini anlayıp anlatmaya başlamışlardır."



'MHP DÜNDEN DAHA GÜÇLÜ'

Alparslan Türkeş'in yaktığı meşalenin sönmeyeceğini, yaptığı çağrıların asla silinmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "MHP bugün dünden daha güçlü, daha gelişmiştir. Bu ilerleyiş ve serpilme hali aynı zamanda kutlu mazimizin bereketi, fedakar gazilerimizin ve şehitlerimizin marifetidir. Fikriyatımız ve siyasi mücadelemiz aziz milletimizde ve mazlum gönüllerde hamdolsun karşılık bulmuştur. Ne mutlu bizlere ki, partimizin kurulduğu 1969'dan itibaren elde ettiğimiz birikim ve tecrübeler bugünlerde geleceğin Türk asırlarının inşa ve ihya müjdesi haline gelmiştir" dedi.



'MİLLİ SORUMLULUK'

MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin, maruz kaldığı koronavirüs salgınına birlik ve beraberlik ruhuyla direneceği vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle geçmişten çok daha mamur, müreffeh ve muzaffer bir hale nihayetinde ulaşacaktır. Korkuya prim vermeden, telaşa müsaade etmeden, sabrı, sağduyuyu ve soğukkanlılığı elden bırakmadan, daha da mühimi imanla çarpan yüreklerle zor günleri aşacağız, aydınlık geleceğin şafağında buluşacağız. Sağlam irademizi, sarsılmaz iyimserliğimizi inançla koruyup, iradeyle yoğurup alınan tedbirlere tevekkül içinde riayet etmek, devlet-millet dayanışmasına en üst düzeyde destek vermek herkes açısından milli bir sorumluluktur. Bu sorumluluğumuza bağlı kaldığımız müddetçe, fert fert umutlarımızı diri tuttuğumuz sürece hiçbir musibetin tesiri mücadelemize engel çıkaramayacak, milli varlığımıza zarar veremeyecektir. Aziz milletim metin ve müsterih olsun, Türk devleti muvaffakiyetle her güçlüğün üstesinden gelmeye muktedirdir."