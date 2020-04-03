Son dakika: Bakanlık duyurdu! e-Devlet'ten sorgulanabilecek
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak olan bin liralık sosyal yardım desteğinin e-Devlet'ten sorgulanabileceğini duyurdu.
2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılıyor. Ödemeler başladı.
PTT kartı olan vatandaşlar, bin liralık sosyal yardım desteğini tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.
SOSYAL YARDIM SORGULAMA
Halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım alan hanelere, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000 lira ödeniyor. Merkezi sosyal yardım alınıp alınmadığı https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linki üzerinden sorgulanabiliyor.
SOSYAL YARDIM DESTEĞİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖDEMELER EVDE YAPILACAK
PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemelerinin kararlaştırılan 5 gün içinde hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan'dan itibaren 81 il ve 923 ilçede uygulanmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlk etapta 2 milyon 111 bin haneye PTT aracılığıyla 1000 liralık ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir. Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerinin riske atılmaması yönünde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortak değerlendirmeleri sonucunda, oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahse konu ödemeler yapılmayacaktır."
ÖDEME TAKVİMİ HAZIRLANDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen çalışmalarla 1000'er liralık ödeme, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye PTT aracılığıyla ulaşacak.
İş yerlerindeki yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlandı.
ATM'LERDEN GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ 3 BİN LİRAYA ÇIKARILDI
Müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesine özel önem veriliyor. Bu kapsamda vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uyması gerekiyor.
İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlar, kontrollü bir şekilde PTT iş yerlerinde misafir ediliyor. Buralarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak, gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteri sırayla iş yerlerine alınarak işlemler yapılıyor. Ayrıca şubelerde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limiti 3 bin liraya yükseltildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte İbn-i Sina'nın salgın dönemi tavsiyeleri
- O ilçede karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok
- Sağlık Bakanlığından 2020 yılı ataması açıklaması
- "Bunun vebali CHP’li belediyelerin omzundadır"
- Saldırı yapacaklardı! Hepsi yok edildi
- YPG-PKK'ya ağır darbe
- Çinli uzmanlardan flaş uyarı: Mutasyona uğradı
- Dikkat çeken mesaj: Bu cephe sarsılmaz
- İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sosyal yardım açıklaması
- Bakan Varank'tan Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!
- Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?
- Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?
- İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
- BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?
- EBA TV ders tekrarı izle: 3 Nisan EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları full tek parça izle
- 3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar
- Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?
- POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?
- Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?