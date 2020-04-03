Son dakika: Bakanlık duyurdu! e-Devlet'ten sorgulanabilecek

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak olan bin liralık sosyal yardım desteğinin e-Devlet'ten sorgulanabileceğini duyurdu.

2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılıyor. Ödemeler başladı.

PTT kartı olan vatandaşlar, bin liralık sosyal yardım desteğini tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA

Halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım alan hanelere, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000 lira ödeniyor. Merkezi sosyal yardım alınıp alınmadığı https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linki üzerinden sorgulanabiliyor.

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ÖDEMELER EVDE YAPILACAK

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemelerinin kararlaştırılan 5 gün içinde hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan'dan itibaren 81 il ve 923 ilçede uygulanmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlk etapta 2 milyon 111 bin haneye PTT aracılığıyla 1000 liralık ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir. Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerinin riske atılmaması yönünde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortak değerlendirmeleri sonucunda, oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahse konu ödemeler yapılmayacaktır."

ÖDEME TAKVİMİ HAZIRLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen çalışmalarla 1000'er liralık ödeme, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye PTT aracılığıyla ulaşacak.

İş yerlerindeki yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlandı.

ATM'LERDEN GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ 3 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesine özel önem veriliyor. Bu kapsamda vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uyması gerekiyor.

İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlar, kontrollü bir şekilde PTT iş yerlerinde misafir ediliyor. Buralarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak, gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteri sırayla iş yerlerine alınarak işlemler yapılıyor. Ayrıca şubelerde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limiti 3 bin liraya yükseltildi.