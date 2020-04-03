RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme! Sağlık çalışanları üzerinden algı operasyonu yapmışlardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında 601 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını ifade etmişti. Halk TV, sağlık çalışanlarıyla ilgili vaka haberlerini ölüm olarak duyurup algı operasyonu yapmaya kalktı. Bu skandal haber sonrası Halk TV hakkında RTÜK inceleme başlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 601 sağlık çalışanında koronavirüsün tespit edildiğini duyurmuştu.
HALK TV ALGI OPERASYONU YAPTI
Halk TV, Koca'nın açıklamalarını üzerinden akılalmaz bir algı operasyonuna girişti. Televizyondan verilen haberde altyazıda, "601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti" ifadeleri yer aldı.
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Bu skandal haber büyük tepki çekti. Koronaya karşı mücadelede en ön safta fedakarca savaşan sağlık çalışanlarının moralini bozmak ve mücadeleyi zayıflatmak için yapılan bu kirli algı operasyonu hakkında RTÜK, Halk TV'ye inceleme başlattı.
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