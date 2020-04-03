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RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme! Sağlık çalışanları üzerinden algı operasyonu yapmışlardı

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Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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RTÜK'TEN HALK TV'YE İNCELEME! SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU YAPMIŞLARDI

, geçtiğimiz çarşamba günü toplantısı sonrasında 601 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını ifade etmişti. , sağlık çalışanlarıyla ilgili vaka haberlerini ölüm olarak duyurup algı operasyonu yapmaya kalktı. Bu skandal haber sonrası Halk TV hakkında inceleme başlattı.

, geçtiğimiz çarşamba günü toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 601 sağlık çalışanında koronavirüsün tespit edildiğini duyurmuştu.

Halk TV'den skandal koronavirüs provokasyonu! 601 sağlık çalışanını öldü diye servis ettiler | Video HALK TV'DEN SKANDAL KORONAVİRÜS PROVOKASYONU! 601 SAĞLIK ÇALIŞANINI ÖLDÜ DİYE SERVİS ETTİLER | VİDEO

HALK TV ALGI OPERASYONU YAPTI

, Koca'nın açıklamalarını üzerinden akılalmaz bir algı operasyonuna girişti. Televizyondan verilen haberde altyazıda, "601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti" ifadeleri yer aldı.

Halk TV'den skandal koronavirüs provokasyonu! 601 sağlık çalışanını öldü diye servis ettiler HALK TV'DEN SKANDAL KORONAVİRÜS PROVOKASYONU! 601 SAĞLIK ÇALIŞANINI ÖLDÜ DİYE SERVİS ETTİLER

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Bu skandal haber büyük tepki çekti. Koronaya karşı mücadelede en ön safta fedakarca savaşan sağlık çalışanlarının moralini bozmak ve mücadeleyi zayıflatmak için yapılan bu kirli algı operasyonu hakkında , Halk TV'ye inceleme başlattı.

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