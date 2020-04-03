Son dakika: Van'da korkutan bir deprem daha! 3 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi... Van'da saat 8.44'te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.42'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı belirtildi. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan bilgilere göre, 3 Nisan son depremler listesi...

Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Van'ın Saray ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.42'de merkez üssü Saray ilçesi Koçbaşı Mahallesi'nde yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Van'da sabah saat 8.44'te 4.8 şiddetinde sarsıntı hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.44'te Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Merkez üssüne yakın Çolpan ve Ermişler başta olmak üzere bazı mahallelerde evlerin duvarlarında küçük çaplı çatlaklar oluştu.

Yaklaşık 300 haneli Ermişler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attıklarını belirtti. Mahalleli, evlerinin duvarlarında küçük çaplı çatlakların olduğunu söyledi.

SON DEPREMLER (3 NİSAN)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.04.03 13:35:58 37.4583 36.3077 1.9 -.- 1.9 -.- YESILOVA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.04.03 13:09:04 38.4723 39.2585 24.2 -.- 0.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.03 13:07:04 38.3597 38.7990 11.3 -.- 1.2 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2020.04.03 13:05:36 38.3357 38.8612 12.6 -.- 1.4 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel

2020.04.03 13:00:41 38.3850 38.8225 2.5 -.- 2.3 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel

2020.04.03 12:57:26 38.7537 43.4875 21.7 -.- 2.3 -.- MEYDANCIK-(VAN) İlksel

2020.04.03 12:55:53 38.8263 43.0042 25.7 -.- 1.6 -.- GOLDUZU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel

2020.04.03 12:48:46 38.8815 43.2705 16.8 -.- 2.5 -.- HALKALI-(VAN) İlksel

2020.04.03 12:42:45 38.4228 44.3163 5.0 -.- 4.2 4.3 KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel

2020.04.03 12:32:53 38.4033 39.2315 4.5 -.- 0.6 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.03 12:14:50 38.3557 39.0907 4.7 -.- 1.9 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.03 11:58:50 37.2230 28.1883 0.0 -.- 1.8 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2020.04.03 11:51:03 37.1780 27.8958 0.0 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.04.03 11:48:24 37.1642 27.8677 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.04.03 11:20:51 38.8925 43.4207 17.3 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel

2020.04.03 11:17:39 38.5348 44.1145 8.3 -.- 2.4 -.- ZINCIRKIRAN-SARAY (VAN) İlksel

2020.04.03 11:13:20 38.9352 43.7972 9.7 -.- 1.9 -.- YUMAKLI-MURADIYE (VAN) İlksel

2020.04.03 10:49:46 38.8055 43.1567 26.1 -.- 1.5 -.- YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel

2020.04.03 10:45:03 38.8948 43.5095 5.0 -.- 2.9 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel

2020.04.03 10:19:03 38.8820 43.3820 5.0 -.- 2.2 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel

2020.04.03 10:08:40 38.9388 43.2443 30.8 -.- 2.1 -.- BAYRAMLI-ERCIS (VAN) İlksel

2020.04.03 10:02:52 38.9057 43.6830 16.6 -.- 2.2 -.- KOCASABAN-MURADIYE (VAN) İlksel

2020.04.03 09:37:04 40.8343 28.9380 18.9 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2020.04.03 09:33:08 38.8150 43.6968 5.0 -.- 2.4 -.- AKBULAK-MURADIYE (VAN) İlksel

2020.04.03 09:16:30 38.8978 43.6563 10.7 -.- 2.0 -.- OVAPINAR-MURADIYE (VAN) İlksel