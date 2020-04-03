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Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan toplam bağış açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI A��IKLADI: KAMPANYAYA...

Başkan 'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı ’nda vatandaşlarımızın desteğiyle şimdiye kadar 1 milyar 61 milyon ₺ toplandığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız 'ın #BizBizeYeterizTürkiyem çağrısıyla başlattığı 'nda vatandaşlarımızın desteğiyle şimdiye kadar 1 milyar 61 milyon ₺ toplandığını açıkladı." ifadelerine yer verdi.

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