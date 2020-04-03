Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan toplam bağış açıklandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’nda vatandaşlarımızın desteğiyle şimdiye kadar 1 milyar 61 milyon ₺ toplandığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın #BizBizeYeterizTürkiyem çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nda vatandaşlarımızın desteğiyle şimdiye kadar 1 milyar 61 milyon ₺ toplandığını açıkladı." ifadelerine yer verdi.