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Kuveyt'den gelen 132 Türk işçi Trabzon'da karantinaya alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2020
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KUVEYT'DEN GELEN 132 TÜRK İŞÇİ...

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın karantina altına alınma işlemleri devam ediyor. Kuveyt'ten gelen 132 Türk işçi Trabzon'da karantinaya alındı.

Dünya genelinde etkili olan Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Kuveyt'te çalışan 343 Türk işçi havayolu ile bugün Türkiye'ye getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilen işçilerden 132'si karayolu ile Trabzon'da 14 günlük karantinaya alındı.

Ortahisar ilçesindeki Üniversite mahallesinde bulunan Gülbahar Hatun Yurt Müdürlüğüne 5 otobüsle getirilen vatandaşlar otobüslerden kontrollü bir şekilde indirildi. Ateş taramasından geçirilen vatandaşlar kayıtları alındıktan sonra kendileri için hazırlanan karantina yurduna yerleştirildi.

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