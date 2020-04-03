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'Türkiye Gerçekleri' hesabının kullanıcısı tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2020
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'TÜRKİYE GERÇEKLERİ' HESABININ KULLANICISI TUTUKLANDI

Twitter'da "" hesabı ile provokatif paylaşımlarda bulunan Mesut Aykın, FETÖ soruşturması kapsamında örgüt propagandası suçundan tutuklandı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, sosyal medyadaki "" adlı hesabın kullanıcısı Mesut Aykın tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında alınan Aykın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Savcılık ifadesi sonrası Nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mesut Aykın, örgüt propagandası suçundan tutuklandı.

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