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Son dakika: MEB sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı

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Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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SON DAKİKA: MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJAN LİSTESİ İLE ATAMA TAKVİMİNİ YAYIMLADI

Son dakika haberleri... , haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı.

, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı.

MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

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