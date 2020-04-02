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Video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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SAVUNMA BAKANLARI VİDEO KONFERANS YAPACAK

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için yoluyla Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için yoluyla Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

NATO Dışişleri Bakanları, Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdi.

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