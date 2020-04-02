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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Twitter'dan koronavirüsteki son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 356'ya ulaştığını bildirdi. Bugün 18 bin 757 kişiye daha test yapıldı, 2 bin 456 yeni vaka var. Yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 18.135'e ulaştı.

Koca, yaptığı açıklamada, "Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici." ifadelerine yer verdi.

TEST SAYISINDA ARTIŞ

Bugün 18.757 hastaya Kovid-19 testi yapıldı. Düne göre 4.000'in üzerinde artış görüldü. Bugün yapılan 18.757 testten 2.456'sı pozitif çıktı.

82 HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara göre 82 hasta sağlığına kavuştu. 82 hastayla birlikte iyileşen hasta sayısı 415'e ulaştı. Yoğun bakımda olan hasta sayısı 1.101'ken entübe hasta sayısı 783.

79 KİŞİ DAHA VEFAT ETTİ

Bugün 79 kişi daha Kovid-19 virüsünden hayatını kaybetti. Toplamda vefat sayısı 356'ya yükseldi.

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