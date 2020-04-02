Tansu Çiller "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulundu
Eski Başbakanlardan Prof. Dr Tansu Çiller'in, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunduğu öğrenildi. Çiller yaptığı açıklamada ise "Her krizde olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde hareket eden milletimize saygı ve sevgilerimle nice sağlıklı yıllar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devletin öncülük ettiği "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına yapılan bağışlara her gün bir yenisi ekleniyor.
Eski Başbakanlardan Prof. Dr Tansu Çiller de kampanyaya 100 bin lira bağışta bulunarak destek oldu.
Bu arada, Çiller, korona virüsüne karşı yürütülen mücadelenin öncülerinden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Çiller mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Dünyamızı etkisi altına alan koronavirüse karşı ülkemizde yürütülen mücadelenin öncülerinden değerli tıp insanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından büyük üzüntü duydum. Allah'tan kendisine rahmet, sevgili ailesine ve tıp dünyamızın değerli mensupları başta olmak üzere Milletimize başsağlığı diliyorum. Hepimizi üzen bu kayıp dolayısıyla korona virüsüne karşı 'Türkiye'mizde topyekün yürütülen milli mücadelede, son derece özverili bir dayanışma ruhu ile en ön cephede doktoruyla hemşiresiyle hasta bakıcısıyla idari personeliyle gecesini gündüzüne katarak cansiparane görev yapan sağlık ordumuzun tüm mensuplarına ve fedakar ailelerine en iyi dileklerimi ve şükranlarımı sunuyor, her krizde olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde hareket eden milletimize saygı ve sevgilerimle nice sağlıklı yıllar diliyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Cezayir İstanbul'dan uçuş başlatacak
- ABD'de koronadan ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi
- Savunma Bakanları video konferans yapacak
- Başkan Erdoğan'dan İkitelli Şehir Hastanesi açıklaması
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
- Bakan Albayrak: Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır
- Twitter'dan provokatif paylaşımlar yapan bir hesap sahibi daha gözaltına alındı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik
- Fırat'ın doğusunda 38. kara devriyesi gerçekleştirildi
- Bakan Koca acı haberi duyurdu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?
- POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?
- Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, ka�� vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...
- Devletten 4 bin 381 lira maaş! İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları neler? Ödemeler ne zaman, nereden alınacak?
- KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?
- Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...
- Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?
- 2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?
- A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları tek parça izle