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Türk ve Rus unsurları Fırat'ın doğusunda 38. kara devriyesini gerçekleştirdi

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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FIRAT'IN DOĞUSUNDA 38. KARA DEVRİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

, Türk ve Rus unsurlarının 'ın doğusunda 38. kara devriyesini gerçekleştirdiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden o anların görüntüleri paylaşıldı.

Türk ve unsurları, 'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesini, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak icra etti.

'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi 'Covid-19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi" denildi.

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