Türk ve Rus unsurları Fırat'ın doğusunda 38. kara devriyesini gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus unsurlarının Fırat'ın doğusunda 38. kara devriyesini gerçekleştirdiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden o anların görüntüleri paylaşıldı.

Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesini, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi 'Covid-19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi" denildi.