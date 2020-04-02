02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi

ABD'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020
ABONE OL
ABD'DE KORONADAN ÖLEN TÜRKLERİN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

ABD'nin Brooklyn bölgesinde restoran işleten 45 yaşındaki G.L, geçen hafta rahatsızlanarak gittiği hastanede Kovid-19 teşhisi konularak tedavi altına alınmıştı. Kronik bazı hastalıkları da bulunan G.L, dün gece hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentinde dün gece bir Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

New York'un Brooklyn bölgesinde restoran işleten 45 yaşındaki G.L, geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye gitti ve Kovid-19 teşhisiyle tedavi altında alındı.

Kronik bazı hastalıkları bulunan G.L, dün gece hayatını kaybetti.

G.L, New York'ta Kovid-19'dan ölen ilk Türk vatandaşı olurken, ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar New Jersey'de 5 ve Pensilvanya'da 1 Türk hayatını kaybetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA