TOBB'un 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına desteği 23 milyon lirayı geçti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası hakkında açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, kampanyaya sağladıkları desteğin 23 milyon lirayı geçtiğini bildirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına sağladıkları desteğin 23 milyon lirayı geçtiğini bildirdi.
Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına TOBB, Oda ve Borsalarla birlikte destek verdiklerini belirterek, şu ifadeyi kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptığımız destek 23 milyon lirayı geçti."
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