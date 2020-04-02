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TOBB'un 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına desteği 23 milyon lirayı geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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TOBB'DAN 23 MİLYON LİRALIK DESTEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Erdoğan'ın başlattığı "" kampanyası hakkında açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, kampanyaya sağladıkları desteğin 23 milyon lirayı geçtiğini bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "" kampanyasına sağladıkları desteğin 23 milyon lirayı geçtiğini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına , Oda ve Borsalarla birlikte destek verdiklerini belirterek, şu ifadeyi kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptığımız destek 23 milyon lirayı geçti."

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