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Son dakika: İletişim Başkanlığı yapılan toplam bağış miktarını açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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YAPILAN TOPLAM BAĞIŞ MİKTARINI AÇIKLADI

Son dakika haberleri... İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası, Milletimizin tam desteğiyle devam ediyor... Türkiye'nin Koronavirüs'le mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846.606.155₺ bağış yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' kapsamında ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere, 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'nın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapılmıştır" denildi.

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