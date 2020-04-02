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Son dakika: Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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YOĞUNLUK YAŞANAN PTT ŞUBELERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK

dakika haberine göre, yoğunluk yaşanan şubeleri geçici kapatılacak. ödemeleri evlerde yapılacak. PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin TL'lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için şubelerinde yapılmayacağı, ödemenin 03.04.2020 Cuma saat 10:00'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.

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