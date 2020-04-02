02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren 7 bin 891 hesabı sildiğini açıkladı

Son dakika: Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren 7 bin 891 hesabı sildiğini açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
ABONE OL
TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTEREN HESAPLARI KAPATTILAR

Son dakika haberi... Twitter, 'yi hedef gösteren ve kaynaklı 7 bin 891 hesabı sildiğini duyurdu.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA