Son dakika: Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren 7 bin 891 hesabı sildiğini açıkladı
Son dakika haberi... Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı 7 bin 891 hesabı sildiğini duyurdu.
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