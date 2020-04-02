Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Feriha Öz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı. Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz (87) için başsağlığı mesajı paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Covid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, tıp camiamızın başı sağ olsun" dedi.