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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Feriha Öz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı. Prof. Dr. 'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı , koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. (87) için başsağlığı mesajı paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Covid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, tıp camiamızın başı sağ olsun" dedi.

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