Bağış yarışı! İki günde 522 milyon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasının ikinci gününde destekler çığ gibi büyüdü. Bankalardan sendikalara, odalardan iş dünyasına kadar birçok isim bağış için sıraya girdi.

Milli Dayanışma Kampanyası ikinci gününde de tam gaz devam etti. Bankalardan sendikalara, oda ve borsalardan iş insanlarına kadar birçok kişi kampanyaya destek olacağını açıkladı. Ekonomi yönetimi de kampanyaya maaşlarını bağışladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kampanyada şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 TL toplandığını bildirdi. İşte büyük dayanışma...



HALKIN BANKASINDAN 56 MİLYON TL

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geliştirdiği finansal ürünlerle Türkiye'ye hizmet etmeye devam eden Halkbank, Milli Dayanışma Kampanyası'na da destek oldu. Halkbank Finans Grubu bünyesinde görev yapan her çalışanı için net bir asgari ücret düzeyinde bağış gerçekleştiren bankanın toplam destek miktarı 56 milyon TL oldu. Genel Müdür Osman Arslan, "Kamu sağlığı için büyük önem taşıyan bu süreçte tüm finansal imkânlarımızla ekonomik istikrarımızın korunmasına hizmet edecek, bu zor günlerin hızla geride kalması için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

VAKIFBANK 50 MİLYON TL VERDİ

Vakıfbank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı. Bankanın Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, insanlığın faydasına güzel işler yapmanın ve hayırda yarışmanın Anadolu geleneği olduğunu belirterek, "Vakıfbank ailesi adına yaptığımız bu bağışın yanı sıra tüm çalışma arkadaşlarımı da kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar her türlü zorluğa karşı kendi gücümüzle direndik. Bugün de 'Biz bize yeteriz' diyerek 83 milyonun omuz omuza vereceğine yürekten inanıyorum. Bu zor günleri atlattığımızda hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için bugün üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.



KUVEYT TÜRK DE KAMPANYAYA KATILDI

Kuveyt Türk Finans Grubu, koronavirüs salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Banka çalışanlarına ve müşterilerine de kampanyaya destek olma çağrısı yaptı.







MAAŞLARINI BAĞIŞLADILAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri kampanyaya bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) kampanyaya 500 bin lira ile katıldığını duyurdu. Kredi Garanti Fonu da 1 milyon TL'lik bağışla katılacağını açıkladı.





SENDİKALAR DA TOPA GİRDİ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi. Akkol, "TİSK camiası olarak büyüklüğümüzün ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bu süreçte, her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini çok defa dile getirmiştik" dedi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay kampanyaya 1 milyon lira nakit parayla katılma kararı aldıklarını bildirdi. İstanbul Sanayi Odası da kampanyaya 1 milyon TL destek verdi. Rize Ticaret Borsası 100 bin liralık destek açıkladı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği, Cumhurbaşkanlığı kampanyasına maddi destek verme konusunda karar aldı.

İŞ DÜNYASI ART ARDA AÇIKLADI

IC Çeçen Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, kampanyaya 1 milyon TL bağışta bulunacağını açıkladı. BMC Otomotiv de 1 milyon liralık destek vereceğini duyurdu. Ankaralı Ünsal Group 50 bin TL bağışta bulundu. Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, kampanyaya 1 milyon TL destek vereceklerini belirtti. Doğan Grubu 9 milyon, Rönesans Grubu 8 milyon Doğuş Çay da 1 milyon TL bağışta bulundu.



BORSADAN 5 MİLYON LİRALIK YARDIM

borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı. Borsa İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na Borsa İstanbul Grubu olarak 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır" denildi.

Sabah