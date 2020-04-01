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İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası için toplanan miktarı açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2020
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'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM'E NE KADAR BAĞIŞ GELDİ?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem“ çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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