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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberleri... Çin'den sonra konusunda 2. ülkenin Türkiye olduğunu belirten Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Ücretli öğretmenler ek ders ücreti alabilecek. Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak" dedi.

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'den sonra konusunda 2. ülkenin Türkiye olduğunu belirten Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Ücretli öğretmenler ek ders ücreti alabilecek. Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak" dedi.

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