Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama

Son dakika haberleri... Çin'den sonra uzaktan eğitim konusunda 2. ülkenin Türkiye olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Ücretli öğretmenler ek ders ücreti alabilecek. Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak" dedi.

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'den sonra uzaktan eğitim konusunda 2. ülkenin Türkiye olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Ücretli öğretmenler ek ders ücreti alabilecek. Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak" dedi.

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