İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Alınan tedbirler hakkında paylaşımda bulunan Altun, "Koronavirüs’ün yayılımının önüne geçme amacıyla hem ulusal hem küresel çapta önlemlerimizi ve dayanışmamızı artırarak, mücadelemizin hiçbir boyutunu atlamadan, toplumumuzun tüm kesimlerini gözeterek önlemlerimizi almaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesbından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Altun paylaşımında "Koronavirüs'ün yayılımının önüne geçme amacıyla hem ulusal hem küresel çapta önlemlerimizi ve dayanışmamızı artırarak, mücadelemizin hiçbir boyutunu atlamadan, toplumumuzun tüm kesimlerini gözeterek önlemlerimizi almaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.