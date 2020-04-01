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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2020
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ALTUN'DAN ALINAN TEDBİRLER HAKKINDA AÇIKLAMASI

, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Alınan tedbirler hakkında paylaşımda bulunan Altun, "Koronavirüs’ün yayılımının önüne geçme amacıyla hem ulusal hem küresel çapta önlemlerimizi ve dayanışmamızı artırarak, mücadelemizin hiçbir boyutunu atlamadan, toplumumuzun tüm kesimlerini gözeterek önlemlerimizi almaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

, resmi Twitter hesbından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Altun paylaşımında "Koronavirüs'ün yayılımının önüne geçme amacıyla hem ulusal hem küresel çapta önlemlerimizi ve dayanışmamızı artırarak, mücadelemizin hiçbir boyutunu atlamadan, toplumumuzun tüm kesimlerini gözeterek önlemlerimizi almaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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