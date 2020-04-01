İspanya ve İtalya'ya sağlık malzemesi taşıyan personelimiz 13 saat sonra Türkiye'ye döndü

Koronavirüsle mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi götüren personelimiz, 13 saat sonra Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı, uçağın ve personelin Ankara'ya iniş yaptığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sabah saat 09.04'de Ankara/Etimesgut'tan havalanan uçağımız, beraberindeki sağlık malzemelerinin İspanya ve İtalya'ya teslimini tamamladı. Uçağımız ve personelimiz 13 saat süren başarılı görev sonrası Ankara/Etimesgut'a iniş yaptı." ifadelerine yer verildi.

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