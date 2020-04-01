01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İspanya ve İtalya'ya sağlık malzemesi taşıyan personelimiz 13 saat sonra Türkiye'ye döndü

İspanya ve İtalya'ya sağlık malzemesi taşıyan personelimiz 13 saat sonra Türkiye'ye döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
ABONE OL
13 SAAT SONRA TÜRKİYE'YE DÖNDÜLER

Koronavirüsle mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi götüren personelimiz, 13 saat sonra Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı, uçağın ve personelin Ankara'ya iniş yaptığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sabah saat 09.04'de Ankara/Etimesgut'tan havalanan uçağımız, beraberindeki sağlık malzemelerinin İspanya ve İtalya'ya teslimini tamamladı. Uçağımız ve personelimiz 13 saat süren başarılı görev sonrası Ankara/Etimesgut'a iniş yaptı." ifadelerine yer verildi.

Detaylar gelecek....

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA