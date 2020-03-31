31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için anma mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
ABONE OL
ERDOĞAN'DAN ŞEHİT SAVCI KİRAZ İÇİN ANLAMLI MESAJ

Başkan Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı ’ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum." dedi.

Başkan , görevi başında şehit edilen savcı 'ı andı.

Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, şehit savcı Kiraz'ın fotoğrafı da yer aldı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA