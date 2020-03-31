Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için anma mesajı
Başkan Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum." dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.
Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, şehit savcı Kiraz'ın fotoğrafı da yer aldı.
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