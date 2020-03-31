İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 48 saat
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadelede bugün atılan adımları Twitter adresinden paylaştı. Altun paylaşımında, ''Milli Dayanışma Kampanyası'yla birlikte ivme kazanan, tüm Milletimizin büyük bir özveriyle katılım sağlamasıyla güçlenen mücadelede, Koronavirüs'ün etkisini asgariye indirmek için çalışmaya devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Milli Dayanışma Kampanyası'yla birlikte ivme kazanan, tüm Milletimizin büyük bir özveriyle katılım sağlamasıyla güçlenen mücadelede, Koronavirüs'ün etkisini asgariye indirmek için çalışmaya devam ediyoruz. İşte dün ve bugün atılan adımlardan bazıları:
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