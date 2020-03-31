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İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 48 saat

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Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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İŞTE TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 48 SAAT

İletişim Başkanı , koronavirüsle mücadelede bugün atılan adımları Twitter adresinden paylaştı. Altun paylaşımında, '''yla birlikte ivme kazanan, tüm Milletimizin büyük bir özveriyle katılım sağlamasıyla güçlenen mücadelede, Koronavirüs'ün etkisini asgariye indirmek için çalışmaya devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'yla birlikte ivme kazanan, tüm Milletimizin büyük bir özveriyle katılım sağlamasıyla güçlenen mücadelede, Koronavirüs'ün etkisini asgariye indirmek için çalışmaya devam ediyoruz. İşte dün ve bugün atılan adımlardan bazıları:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN #BİZBİZEYETERİZTÜRKİYEM PAYLAŞIMI

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