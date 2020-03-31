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Birinci sınıf öğrencisi ikizlerden #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına duygulandıran destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN PAYLAŞTI! BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ İKİZLERDEN KAMPANYAYA DUYGULANDIRAN DESTEK

'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencisi Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladı. O anları Twitter hesabından paylaşan İletişim Başkanı , '' 7'den 70'e tek yürek oldu.Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladılar. Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz '' ifadelerini kullandı.

'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencisi minik ikizler Yusuf ve Yağız, kış boyunca kumbaralarında bisiklet alma hayaliyle biriktirdikleri paraları babalarına teslim ederek bankaya yatırmasını istediler.

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Biz bize yeteriz kampanyasına en anlamlı bağışlardan birini yapan ikizlerden Yusuf Ateş, "Kış boyunca kumbaramızda biriktirdiğimiz paralarımızı ülkemizde zor durumda olanlar için bağışlıyoruz. Biz bize yeteriz,'yi destekliyoruz" dedi. İki kardeş daha sonra aileleriyle birlikte bankaya giderek başlatılan kampanyaya kumbaralarındaki paraları yatırdılar.

Fahrettin Altun: "Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu"

Minik ikizlerin yer aldığı videoyu ise İletişim Başkanı paylaştı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Altun, "Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladılar. Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz" dedi.

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