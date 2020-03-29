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Almanya'da 5 Türk vatandaşı daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2020
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ALMANYA'DA 5 TÜRK VATANDAŞI DAHA KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre, 'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşı 5 erkek, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından 'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 351'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 50 bin 871 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaynaklı son vaka sayısını açıkladı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, KORONAVİRÜS KAYNAKLI SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

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