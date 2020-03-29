Bakan Soylu'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında önemli açıklama

Koronavirüsle mücadele kapsamında önemli değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başarıyla devam ettirilen sürecin nasıl işlediğini anlattı. Parlamenter Sistem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmak üzere iki dönemde de bulunduğunu belirten Bakan Soylu, "Parlamenter Sistem'de bir kişi imza atmazsa yol alamazsınız. Ben ortak aklın devlete nasıl yansıdığını Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde gördüm" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cüneyt Özdemir ile Youtube üzerinden bir röportaj gerçekleştirdi. Bakan Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamındaki son durumu değerlendirdi.

"EMNİYETTE KORONAVİRÜS BULAŞAN VAR MI?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Güvenlik teşkilatından koronavirüse yakalanan var mı?" sorusunu yöneltti.

Bakan Soylu, bu soruya şu cevabı verdi:

"Var hem semptomları olan var hem de bir takım temaslardan dolayı olan mensuplarımız var şu anda sayısı 20 civarında. Bunlardan iyileşenler de var. Arkadaşlarımızın sahada olması ve görevlerini devam ettirebilmeleri bizim için çok önemli. Ülke açısından da çok önemli. Birçok işlemi güvenlik güçleri üzerinden yürütmeye çalışıyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bazı ülkeler var rakamlar veriyorlar ama ne kadar güvenilir. Biz ilk başından itibaren şeffaf davranıyoruz. Sağlık Bakanlığı rakamları şeffaf bir şekilde açıklıyor." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, "Bu olay Avrupa'da patladığında biz hemen önlemimizi aldık. Suudi Arabistan konusu da böyle. Umreciler konusunda hiçbir şey gelmedi. Ne zaman ilk vakayı gördük hemen önlemimizi aldık. Umrecilerle alakalı yarım saat ya da bir saat içinde hemen koordine olduk. Uçaklar iner inmez otobüsleri yanaştırdık. Onlar eve gideceklerini beklerken, biz onları karantinaya aldık." dedi.

İstanbul'daki toplu taşıma kullanımının büyük bir ölçüde azaldığını belirten İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul'da 2 Mart'ta 2 milyon 747 bin 735, bugün 517 bin, 26 Mart perşembe günü ise 509 bin toplu taşıma kullanımız var. 5-6 katlık bir azalma var." ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET SİSTEMİ'NİN FAYDALARINI GÖRDÜM"

Bakan Soylu açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

Pazarlarla ilgili kararda birçok belediye başkanımızla görüştüm. Arkadaşlarımız da görüşmeler gerçekleştirdi. Bizim başka bir fikrimiz vardı ama görüşmeleri yapınca böyle bir karar aldık. Ben ortak aklın devlete nasıl yansıdığını Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde gördüm. Bundan da çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni bir modeli var. Elbetteki istişare ediyoruz, elbette konuları ortak konuşuyoruz. Bakanlar Kurulu'nda değerlendirmeleri yapıyoruz. Ama her işin de kendine göre bir sorumlusu var. Ortaya çıkan sonuç Cumhurbaşkanımızın da onayı olursa yürürlüğe girer. Parlamenter Sistem'de bir kişi imza atmazsa yol alamazsınız.

ÜRETİCİLERE VE ÇİFTÇİLERE MESAJ

Tarım Bakanımız ile istişareleri yaptık. Çiftçiler, üreticiler çekinmeden işlerine devam etmeli. Bir kısıtlama koyulmadı. Tarım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçiler için yeni bir teşvik paketi konusunda Tarım Bakanımız değerlendirmeleri yapacaktır.