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28.03.2020

Son dakika: Fahrettin Koca son verileri paylaştı! Türkiye'deki vaka sayısı 7402'e yükseldi | 28 Mart Cumartesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs (corona virus) ile ilgili 28 Mart Cumartesi gününe ait verileri paylaştı. Türkiye'deki vaka sayısı 7402 olurken, 16 kişi daha yaşamını yitirdi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenleri sayısı ise 108'e yükseldi. Öte yandan bugün yapılan 7641 testten 1704'nün pozitif çıktığı açıklanırken 70 kişinin taburcu edildiği duyuruldu.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs (corona virus) ile ilgili 28 Mart Cumartesi gününe ait verileri paylaştı. Türkiye'deki vaka sayısı 7402 olurken, 16 kişi daha yaşamını yitirdi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenleri sayısı ise 108'e yükseldi. Öte yandan bugün yapılan 7641 testten 1704'nün pozitif çıktığı açıklanırken 70 kişinin taburcu edildiği duyuruldu.

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