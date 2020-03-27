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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 8 ülkede 50 Türk hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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DIŞİŞLERİ AÇIKLADI! 8 ÜLKEDE 50 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bugüne kadar 8 ülkede vatandaşının Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Yardımcısı Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bugüne kadar 8 ülkede vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. Kıran, Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşma sonrası, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 8 ülkede 50 Türk hayatını kaybetti DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI! 8 ÜLKEDE 50 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

151 VATANDAŞIMIZIN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarıyla ilgili soru üzerine Kıran, "Maalesef sayı artıyor. Bugün itibarıyla bize intikal eden bilgilere göre 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde sonuçları pozitif çıkan vatandaşımız var. 151 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

SÜREÇLER TAKİP EDİLİYOR

Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yardıma ihtiyacı olan vatandaşların durumlarıyla bizzat ilgilendiğini, cenazelerin defninden 'ye ulaştırılmasına kadar her süreci yakından takip ettiğini aktardı. Kıran, "Bu vesileyle gerek ülkemizde gerek yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz." dedi.

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