Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, komanda birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/4siKf4C6NV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2020
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