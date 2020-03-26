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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 /’li terörist, komanda birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 /'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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