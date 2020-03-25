TBMM'de kabul edildi! Adli konulara ilişkin süreler durduruldu
Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de kabul edilen kanunla ilgili yaptığı açıklamada, ''Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla duruşmaların ertelenmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yetki verildiğini bildirdi.
Gül, TBMM'de kabul edilen kanuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ye yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak, evde kalalım, riski azaltalım."
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