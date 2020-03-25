İletişim Başkanlığı koronavirüste Türkiye ve dünya genelindeki son durumu açıkladı

İletişim Başkanlığı Türkiye ve dünya çapındaki koronavirüs vakalarındaki son durumu paylaştı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’de şu ana kadar toplam 27.969 test yapılmış olup, 1.872 Koronavirüs vakası tespit edilmiş" denildi.

İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir: Türkiye'de şu ana kadar toplam 27.969 test yapılmış olup, 1.872 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.