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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayirli mevkidaşı ile görüştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU CEZAYİRLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı , mevkidaşlarıyla görüşmelerine devam ediyor. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu son olarak Cezayirli mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı , Cezayirli mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Boukadoum telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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