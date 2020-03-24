Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayirli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla görüşmelerine devam ediyor. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu son olarak Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Boukadoum telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Fransa'da ölü sayısı 1100'e yükseldi!
- Bakan Koca açıkladı Türkiye'de can kaybı sayısı 44'e yükseldi
- Corona virüs kehaneti Baba Vanga'yı bile geride bıraktı! Salgını 15 sene öncesinden bilmiş
- Yurt dışından Türkiye'ye gelen 23 kişi karantina altına alındı
- Ünlü sanatçı koronavirüse yenik düştü!
- İtalya'daki Türk öğrenci Türkiye'deki ailesine seslendi: Bu işi ciddiye alın!
- Bakan Selçuk'tan Binali Yıldırım'a başsağlığı mesajı
- Giriş çıkışlar durduruldu
- Virüs iki komşuyu ayırdı!
- Otobüse alınmayan yaşlı kadın ortalığı birbirine kattı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?
- EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?
- Halbank'tan 50 bin TL kredi müjdesi! Halkbank esnaf kredi desteği şartları neler? Kredi desteği nasıl alınır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?
- Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu
- Son dakika: Okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Yaz tatili iptal mi? MEB'den okullar ne zaman açılacak? yanıtı
- Canlı harita: Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum....
- Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?
- EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?
- Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste