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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "evde kal" uyarısı

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ'NDAN EVDE KAL UYARISI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu gösterelim. Kendimizi ve etrafımızdakileri koruyalım. Evde kal." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, "Bir miladın ortasındayız. Bir büyük kırılma noktasının içinden geçiyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama önce bu fırtınayı atlatalım. Salgını durduralım. Virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu gösterelim. Kendimizi ve etrafımızdakileri koruyalım. Evde kal." paylaşımında bulundu.
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