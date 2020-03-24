Son dakika | MSB'den önemli hamle! Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu
Son dakika haberi...MSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nda, Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu.
"ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR VUKUATIMIZ OLMADI"
Bakanlık ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgınla ilgili alınan önlemlere yönelik çalışmaların yönetildiği merkezden Genelkurmay Başkanı, Kuvvet ve Ordu Komutanları ile telekonferans yöntemi ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yapılabilecek ne varsa, alınacak ne tedbir varsa bunları aldık ve Silahlı Kuvvetlerinin disiplinli yapısı içinde uyguluyoruz. Bu tedbirleri sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki birliklerimizde de yerine getiriyoruz. Mehmetçik bu konuda güvende, Mehmetçiğin güvende olması için gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar herhangi bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlayacağız" dedi.
Akar'ın talimatıyla Koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, TSK'da alınan tedbirlerin uygulanma seviyelerinin takip edildiği, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştirildiği ve tüm bu süreçlerin yönetildiği bir Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) oluşturuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yargıtay'da yeni başkan belli oldu
- AK Parti'den "evde kal" çağrısı
- Bakan Koca'dan korona ilaçları ile ilgili açıklama!
- "Yakında korona değil depresyon öldürecek"
- MEB'in Adnan Menderes videosu ile ilgili dikkat çeken yorum!
- Sokağa çıkma yasağı geldi mi?
- Kuru gıda stokları yeterli mi?
- Hantavirüs nedir, belirtileri neler?
- Yaşlı amcalar polisten böyle saklandı
- Yeni Yargıtay Başkanı belli oldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halbank'tan 50 bin TL kredi müjdesi! Halkbank esnaf kredi desteği şartları neler? Kredi desteği nasıl alınır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?
- Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu
- Son dakika: Okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Yaz tatili iptal mi? MEB'den okullar ne zaman açılacak? yanıtı
- Canlı harita: Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum....
- Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?
- EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?
- Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste
- EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı
- Son dakika: Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif! Fatih Terim kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?