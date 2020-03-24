Son dakika | MSB'den önemli hamle! Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu

Son dakika haberi...MSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu.

"ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR VUKUATIMIZ OLMADI"

Bakanlık ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgınla ilgili alınan önlemlere yönelik çalışmaların yönetildiği merkezden Genelkurmay Başkanı, Kuvvet ve Ordu Komutanları ile telekonferans yöntemi ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yapılabilecek ne varsa, alınacak ne tedbir varsa bunları aldık ve Silahlı Kuvvetlerinin disiplinli yapısı içinde uyguluyoruz. Bu tedbirleri sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki birliklerimizde de yerine getiriyoruz. Mehmetçik bu konuda güvende, Mehmetçiğin güvende olması için gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar herhangi bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlayacağız" dedi.

Akar'ın talimatıyla Koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, TSK'da alınan tedbirlerin uygulanma seviyelerinin takip edildiği, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştirildiği ve tüm bu süreçlerin yönetildiği bir Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) oluşturuldu.