Melih Altınok'tan MEB'in Adnan Menderes videosu ile ilgili yorum! "15 Temmuz’u da anlatmalıyız Adnan Menderes'i de"
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uzaktan eğitim kanalı EBA TV Koronavirüs nedeni ile 23 Mart Pazartesi günü yayına başladı. EBA TV’de ekrana gelen ve idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes’in yaşamının anlatıldığı animasyon filmi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu tartışmanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, flaş bir karar ile Adnan Menderes çizgi filminin yayınlanması hakkında soruşturma başlattı. ATV ekranlarında yayınlanan "Son Durak" programının sunucusu Melih Altınok ise olaya farklı bir açıdan bakarak bu çizgi film hakkında sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmalara tepki gösterdi. Altınok, "15 Temmuz ve 27 Mayıs darbesi artık ders kitaplarımıza girdi. Demokrasi kültürünün gelişmesi için bunlar çok önemli” şeklinde konuştu.Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında okulların Nisan tatilini öne çekerek okulları 1 hafta kapattı. Bakanlık, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı sonrası ikinci haftadan itibaren ise uzaktan eğitime başladı. Uzaktan eğitim dün resmen başladı. 1 hafta gibi bir sürede TRT, TÜRKSAT gibi kurumların sunduğu altyapı desteği ile uzaktan eğitim ağını kuran Milli Eğitim Bakanlığı büyük beğeni topladı. Bakanlık, interneti olmayanlar için televizyon üzerinden uzaktan eğitimi de entegre etti. Böylece öğrencilerin çok büyük bölümüne ulaşıldı.
ADNAN MENDERES VİDEOSU TARTIŞMA YARATTI
Öğrencilere ders aralarında sanat, spor ve tarih alanlarında grafiklerle desteklenen çizgi filmler hazırlandı. İçerikler arasında darbe sonrası idam edilen Adnan Menderes ile ilgili bir belgesel de yayınlandı. Bu belgesel sosyal medyada bir tartışma yarattı. Kimileri belgeseli savunurken, kimileri ise çocuklara uygun olmadığını söyleyerek eleştirdi. ATV'de yayınlanan 'Son Durak Pazartesi' programında Melih Altınok da video ile ilgili görüşlerini paylaştı. Altınok, öğrencilere yakın tarihi anlatmak gerektiğini söyleyerek, "Çocuklarımıza demokrasiyi öğretebilmek için 15 Temmuz'u da, Adnan Menderes'i de anlatmalıyız." dedi.
ALTINOK: ÇOK KISA SÜREDE KOMPLİKE BİR İŞ BAŞARDILAR
Altınok, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir hafta gibi bir sürede komplike bir çalışma ile başarıya imza attığını söyledi. Televizyonlar ve internet ile hazırlanan sistemin öğrencilerin tamamına ulaştığını söyleyen, Altınok, 'Tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
MELİHA ALTINOK'TAN ADNAN MENDERES VİDEOSU YORUMU
Tartışılan Adnan Menderes videosuna değinen Melih Altınok, "Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama çocuklarımıza yakın siyasi tarih ile ilgili bilgi veriliyor. 15 Temmuz ders kitaplarında. Türkiye'nin seçilmiş Başbakanı Adnan Menderes'in darbe ile devrilmesi ve idam edilmesi Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin bir konusudur. Okulların da ders konuları arasında pekala yer alabilir. Demokrasinin çocukların kafasında pekişmesi için yararlı şeylerdir. Kimileri bu yaşta çocuklar bu tarz ciddi konular ile uğraşmasın diyorlar ama çocuklarımıza savaşları da anlatıyoruz. Bu konuların çok sıkıntılı olduğunu ben düşünmüyorum. Bu süreçte bence yapılanı takdir etmek gerekiyor. MEB çabuk refleks gösterdi ve iyi hazırlandı " şeklinde konuştu.
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