24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Korkutan rakam! Can kaybı 16 bin 500'ü aştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2020
ABONE OL
KORKUTAN RAKAM! CAN KAYBI 16 BİN 500'Ü AŞTI

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, can almaya devam ediyor. 170'ten fazla ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 16 bin 500'ü aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 16 bin 558 olarak güncelledi.

EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden en fazla can kaybı olan ülke 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği oldu.

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 277 kişinin yaşamını yitirdiği ana karasında görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan 'da 2 bin 311 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 'da ise 1812 kişi yaşamını yitirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA