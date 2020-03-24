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Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2020
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 'a ertelendi. Bu kapsamda, yönetmeliğin 2020 olan yürürlük tarihi 30 Haziran 2020 olarak değiştirildi.

Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlük tarihine ilişkin yapılan değişiklik, 'de yayımlandı.

3 AY ERTELENDİ

Bu kapsamda, yönetmeliğin 2020 olan yürürlük tarihi 2020 olarak değiştirildi.

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