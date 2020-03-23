Son dakika: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Es Sani ile görüştü
Son dakika haberleri.. Başkan Erdoğan, Katar Emiri Es Sani ile görüştü. Başkan Erdoğan ve Es Sani'nin görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı açıklandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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