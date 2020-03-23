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Son dakika: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Es Sani ile görüştü

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, KATAR EMİRİ ES SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

haberleri.. Başkan Erdoğan, Katar Emiri Es Sani ile görüştü. Başkan Erdoğan ve Es Sani'nin görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı açıklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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